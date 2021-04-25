رئيس الحكومة المغربية يتحدث عن "فضيحة" سببتها البوليساريو لإسبانيا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "هسبريس" عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بلاغا أصدرته اليوم الأحد، قالت فيه إن المغرب "يأسف لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية"، على حد تعبيرها.

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واستدعت وزارة الشؤون الخارجية ريكاردو دييز هوشلايتنر، سفير إسبانيا في الرباط، وطلبت منه توضيحا بشأن استقبال بلاده زعيم جبهة البوليساريو، لتلقي العلاج على أراضيها.

وأضاف العثماني أن "الغريب هو أنهم يدّعون أن هذا رئيس جمهورية وأن عنده سفارات في عدد من الدول وعنده وزراء أيضا، وإذا به لا يستطيع أن يسافر بجواز سفر حقيقي، حيث لا تتوفر هذه الجمهورية المزيفة لا على جواز سفر ولا على وثائق ولا يمكن لأي أحد أن يسافر باسمها في أي بقعة من بقاع العالم".

وأوضح العثماني أن"سفر غالي بجواز مزور بالإضافة إلى بلاغات الجبهة العسكرية في الآونة الأخيرة، والتي تبين أنها ادعاءات وتهويلات ونفخ في الرماد، يثبت أن المغرب في الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الهجومات التي يتعرض لها المغرب إعلاميا بسبب النجاحات التي حققها في ملف الصحراء".

وفي وقت سابق، كشف مصدر رسمي مغربي أن وزارة الخارجية في بلاده استدعت السفير الإسباني لدى الرباط للتعبير عن سخطها، على خلفية استضافة مدريد لزعيم جبهة البوليساريو لتلقي العلاج.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، عن المصدر أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة استدعى، يوم السبت، السفير الإسباني للتعبير له عن "عدم فهم وسخط"، مطالبا بتوضيحات حول قرار استصافته.

ويأتي استدعاء السفير بعدما أكدت مدريد أن الأمين العام للبوليساريو إبراهيم غالي يتلقى العلاج في إسبانيا.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا إن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها زعيم الجبهة لتلقي العلاج.

وشددت الوزيرة على العلاقات الممتازة التي تربط بلادها بدولة المغرب، كما رفضت الوزيرة الإسبانية الكشف عن المكان الذي يتلقى فيه غالي العلاج أو تفاصيل حول ظروف وصوله إلى بلادها.