السودان يلمح إلى مقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن "سد النهضة"

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ووجه وزير الري السوداني بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لتوحيد الجبهة الداخلية في السودان حول موقف موحد نحو الأمن المائي السوداني، ودعم الموقف التفاوضي الوطني، مشيرا إلى التواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل القوى السودانية التي يهمها الأمن المائي للبلاد.
وشدد عباس على ضرورة تفعيل الزيارات لعدد من الدول الأفريقية، التي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، لشرح موقف السودان العادل حول ضرورة الوصول لاتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح كل الدول، مؤكدا تمسك السودان بالموقف التفاوضي الوطني المرتكز على حقه في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي.
وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، تحدث في وقت سابق اليوم، عن حياكة مؤامرات ضد بلاده، بسبب سد النهضة. ونشر الوزير الإثيوبي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أطلعت الإثيوبيين في كندا، وخاصة تحالف سد النهضة، على حالة السد وحالة المفاوضات والعمل الذي يتعين علينا القيام به".
وأعلن مجلس الأمن الوطني الإثيوبي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء آبي أحمد، أن أديس أبابا ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر. واتهم السودان في وقت سابق إثيوبيا بالمراوغة في مفاوضات سد النهضة، لكسب الوقت وفرض أمر واقع بشأن الملء الثاني للسد.
يذكر أن آخر جولة من المفاوضات التي عقدت أخيرا في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، حول "سد النهضة" فشلت في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن آلية ملء وتشغيل السد.