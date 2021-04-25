شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يتلقى التعازى من ملوك ورؤساء العرب بفاجعة مستشفى ابن الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، التعازى من ملوك ورؤساء وأمراء عرب بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد، والتى راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

وذكرت الرئاسة العراقية - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" - أن رئيس صالح تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، معزّياً الشعب العراقى بالحادث الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب العراق فى هذا الحادث.

كما تلقى الرئيس برهم صالح برقيات التعازى من سلطان عٌمان هيثم بن طارق آل سعيد، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولى العهد الكويتى مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس اللبنانى ميشال عون، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، حيث أعربوا فى البرقيات عن عميق مواساتهم إلى الشعب العراقى سائلين العلى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وينعم عليه بالخير والسلام.