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باكستان: الأمن يحبط عملية إرهابية ويصادر كمية كبيرة من المتفجرات

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أحبطت قوات الأمن الباكستانية عملية إرهابية، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها في منطقة باجور شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن العملية نفذت في ضوء معلومات إستخباراتية، حيث داهمت فرقة من القوات الأمن موقعاً لعناصر إرهابية وعثرت على مخزن سري لعناصر إرهابية صادت منه 15 قذيفة هاون، وأكثر من 20 عبوة ناسفة، وخرائط لمواقع حساسة، وكمية من الأسلحة والذخيرة.

وأضافت أن تلك الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى منطقة باجور لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حساس في المنطقة قبل عيد الفطر المبارك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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