نصائح مهمة: الرز ينقذ هاتفك الغريق

الكويت - هبة التوبجي - كشف المحلل في وكالة “تيليكوم دايلي” إيليا شاتيلين عن إمكانية إعادة الهاتف الذكي بعد سقوطه في الماء إلى الحياة، مبينا الخطوات الواجب اتباعها بوضوح عند التعرض لمثل هذا الحادث.

خبير: الرز ينقذ هاتفك الغريق”الأرز خرافة لن تساعد”.. كيفية إصلاح هاتفك حال أسقطته في الماء أو انسكب سائل فوقه!

وقال: “الهواتف الذكية الرائدة من (آبل) و(سامسونغ)، و(هواوي) وغيرها من العلامات التجارية الكبرى مقاومة للماء بدرجة عالية، ولكنها لا تضمن ذات المستوى من الموثوقية بعد الاستخدام طويل المدى”، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وأضاف: “الشقوق والخدوش والأضرار الميكانيكية الأخرى تؤدي إلى حقيقة أن الرطوبة يمكن أن تدخل الهاتف الذكي”.

وأشار إلى أن “استخدام مجفف الشعر لا يمكن بالتأكيد من إصلاح الجهاز، خاصة عندما يتعلق الأمر بهاتف جديد إلى حد ما، حيث يمكنك نفخ المياه بشكل أعمق في الهاتف باستخدام مجفف الشعر”.

وأوضح الخبير أن “العلبة البلاستيكية قد تتأثر أيضا تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة”.

وأضاف: “الأرز يمكن أن يساعد حقا في استنزاف الدواخل من الجهاز.. ينبغي وضعه في الأرز أو هلام السيليكا لأنه يجتذب الرطوبة.. هلام السيليكا أفضل، لكن ربما لا يتوفر لديك في المنزل”.

وقال: “إذا تركت هاتفك الذكي في الأرز ليوم واحد، فقد يساعدك ذلك”.

وختم، بأن أفضل حل هو عدم إضاعة الوقت ونقل الهاتف الذكي إلى مركز الخدمة.