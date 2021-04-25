شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإبل تستجيب لنداء الراعي وتعبر الوادي وسط السيول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراعي إبل ينادي عليها فتستجيب له وتغير مسارها لتعبر السيل في اتجاه صوته في مشهد مدهش. وظهر خلال المقطع مجموعة من الإبل وسط مجاري السيول، حيث بدأ ينادي عليها الراعي فتستجيب للنداء وتغير مسارها في اتجاه الصوت في صف واحد منظم. وفور سماع الإبل لصوت الراعي عبرت الوادي وسط السيول والأمطار والبرد التي شهدتها محافظة الخرمة في منطقة مكة المكرمة.

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