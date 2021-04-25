شكرا لقرائتكم خبر عن تداولته قنوات عالمية.. مقطع لفيضان سيل من «البرد» يتدفق عبر صحراء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “ABC” نيوز الإخبارية الأمريكية مقطعاً مصوراً يٌظهر جريان سيول من البرد في أحد أودية منطقة حائل. ويظهر المقطع جريان مياه السيول، تعلوها حبات البرد في وادٍ صحراوي بالقرب من حائل في مشهد خلاب، يسر الناظرين. ونشر المقطع في البداية خبير الطقس شبيب بن عبدالرحمن الحربش، فيما أعاد موقع “ياهو” نشره بعنوان «فيضان جليدي يتدفق عبر الصحراء السعودية» ، ليتم تداوله بعد ذلك في عدة قنوات عالمية.

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