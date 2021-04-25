الحرس الوطني التونسي يصدر بيانا بسبب مشهد في مسلسل

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا للبيان الذي نشره موقع "نسمة" التونسي، فقد تضمن ردا على مشهد يظهر فيه ممثل يلعب دور أحد أفراد الحرس الوطني وهو يتلقى رشوة من صاحب سيارة في منطقة حدودية.

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وأكد البيان على رفضه مثل تلك المشاهد، مشددا على أن "الإدارة توضح لجميع منتسبيها وللرأي العام، أنها لم تتلق من أي جهة رسمية طلبا خاصا بتوفير سيارة إدارية أو أزياء من الجهة القائمة بالعمل الفني أو السيناريو الخاص بالمهمة الموكولة لوحدات الحرس الوطني".

وشدد على أن "الأزياء المستعملة ليست أزياء إدارية تخصنا، وأن الوسيلة غير مدرجة بأسطولنا، وهي سيارة مدنية تم تمييزها بشعار وباسم الحرس الوطني".

وتوعد البيان بأن تقوم الإدارة العامة للحرس الوطني بالإجراءات الإدارية والقانونية، من أجل تتبع كل من يتعدى على سمعة الحرس الوطني التونسي.

وكان مشهد ضمن مسلسل "الفوندو" المذاع على قناة الحوار التونسي، يوم أمس السبت 24 أبريل/ نيسان، ظهر فيه دورية حدودية تابعة لسلك الحرس الوطني تقوم بتفتيش سيارة، يتحصل فيها فرد الدورية على رشوة من صاحب الوسيلة.