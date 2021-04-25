مصدر في فتح: إسرائيل تبلغ فلسطين رفضها إجراء الانتخابات في القدس الشرقية حاليا

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الجانب الإسرائيلي نقل موقفه للسلطة الفلسطينية بشأن الانتخابات والذي جاء بعدم السماح بها بالقدس الشرقية في الوقت الراهن".

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وتابع: "طالبت إسرائيل السلطة الفلسطينية بتاجيل الانتخابات لاسيما وأن الوضع الراهن لا يسمح بإمكانية عقدها في مدينة القدس الشرقية".

وأوضح المصدر أنه "سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تأجيل عقد الانتخابات لاسيما وأن القدس لا بد لها أن يكون هناك جزء أساس في هذه العملية نظرا لمكانتها السياسية كعاصمة للدولة الفلسطينية على غرار ما جرى عند عقد أول انتخابات فلسطينية عام 1996 والانتخابات التي تلتها".

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام، مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود، التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

وبلغت الأحداث ذروتها، مساء الخميس وفجر يوم الجمعة الماضي، حيث شهدت المدينة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى. وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا في المدينة.