الخصاونة يكشف عن الحاسم الأكبر لإعادة الفتح الشامل للقطاعات

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الخصاونة إلى التعاقد على 10 ملايين جرعة من اللقاحات التي ستمكن من تطعيم نحو 150 ألف شخص يوميا بدءا من 8 أيار/مايو المقبل، بحسب ما نقل موقع قناة "المملكة" الأردني.

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وعقد الخصاونة اليوم الأحد لقاء مع اللجنة النيابية التي شكلها مجلس النواب لمتابعة توصيات المجلس المتعلقة بجائحة كورونا، بحضور رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات وعدد من الوزراء، على آخر مستجدات الوضع الوبائي في الأردن.

وأكد رئيس الوزراء الأردني أن "الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة لتحقيقه هو الفتح الكامل والشامل لجميع القطاعات اعتبارا من الأول من تموز/يوليو 2021".

ولفت إلى أن "الحكومة لديها خطة متدرجة للإعلان عن إجراءاتها وصولا إلى صيف آمن بداية يوليو المقبل، تتضمن الإعلان خلال 48 ساعة المقبلة عن قرارها المتضمن إجراءات تخفيفية خلال شهر رمضان المبارك وحتى تاريخ 15 أيار/مايو مع مراعاة الوضع الوبائي، والتشديد في إجراءات الوقاية، والمرحلة التي تلي ذلك التاريخ وتتضمن فتحا تدريجيا للقطاعات وصولا لفتح جميع القطاعات في الأول من يوليو".

وتابع: "نسبة الفحوص الإيجابية ما زالت مرتفعة وتتراوح حاليا بحدود 10.4% وهي لا تسمح حاليا بفتح القطاعات"، لافتا إلى أن "أرقام وزارة الصحة تشير إلى أن عدد الإصابات كان سيرتفع بنسبة تصل إلى 250% من الأعداد التي تم تسجيلها بدون إجراءات الحظر والإغلاقات".

وأشار الخصاونة إلى أن "القرارات التي تتخذها الحكومة تأتي سندا لاعتبارات علمية وصحية وبعد الاستئناس برأي لجنة الأوبئة ومركز إدارة الأزمات".