مصر تحدد ضوابط إنهاء العام الدراسي.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في مصر ، كتاباً دورياً رقم 10 بتاريخ 25 أبريل لعام 2021 بشأن الضوابط العامة لإنهاء العام الدراسى لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام، وجميع فئات التعليم العام. ونص الكتاب الدوري على أنه في إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعى، وذلك بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة (عربى/ لغات) والمدارس الدولية لجميع الفئات (الرسمى والرسمى لغات والخاص والخاص لغات والدولى والتربية الخاصة ومدارس المتفوقين ومدارس التعليم المجتمعى ) والحاقا بالكتاب الدورى رقم 9 بشأن ألية عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثناوى العام للفصل الدراسى الثانى والخطابات المرسلة للمديريات التعليمية، قد تقرر ما يلى:



أولا: بالنسبة للصفوف من الأول الإبتدائى وحتى الثالث الابتدائي، يتم الانتهاء من تقييم الطلاب وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هو نهاية العام الدراسى 2020/2021.

ثانيا، بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوي، الالتزام بالمواعيد المقررة بالكتب الدورية الصادرة بشأن امتحانات صفوف النقل الخاصة بشهر إبريل فقط، ويلغى الامتحان الذي كان من المقرر عقده في شهر مايو على أن يكون المنهج الدراسى المقرر لشهر مايو للاضطلاع فقط وفق موقع المصري اليوم.

الطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الإعدادى تمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وإبريل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تمثل الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحان شهر إبريل نتيجة الفصل الدراسى الثانى.- في حالة عدم حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50 % من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلي خلال شهر مايو. وبالنسبة للفئات التي لم تطبق عقد الامتحانات بصورة مجمعة يتم الانتهاء من عقد امتحان نهاية العام بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر مايو مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة. ثالثا: بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادى لجميع الفئات (الرسمى والرسمى لغات والخاص والخاص لغات والدولى والتربية الخاصة ومدارس المتفوقين ومدارس التعليم المجتمعى)، تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادى طبقا للمواعيد التي تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة على أن يظل حضورهم بالمدارس اختياريا. رابعا بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسى من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها على المدارس الدولية الالتزام بتدريس المناهج المقررة لطلابها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين)، وفى حالة رغبة أولياء الأمور في حضور أبنائهم بالمدرسة تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى.