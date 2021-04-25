نائب تونسي: بلادنا تحظى بدعم كبير أمام صندوق النقد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب منشور كتبه الزواري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: "إن البلاد التونسية قد تحصّلت على دعم لمشروعها الإصلاحي المعروض أمام صندوق النقد الدولي".

وكشف النائب التونسي في تدوينته أن لقاء سفيري الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي برئيس الحكومة التونسية، أعقبه الإعلان عن هبة أمريكية بقيمة 500 مليون دولار موجهة لقطاعي الفلاحة والنقل، وأيضا حصول تونس على تغطية وضمان أمريكيين لبرنامجها الإصلاحي المعروض أمام صندوق النقد الدولي، وكذلك حصولها على دعم لمشروعها الإصلاحي في شكل هبات وقروض تعهد بها سفير الاتحاد الأوروبي.

وأكد النائب أن هذه الوعود كانت ثمرة عمل دؤوب ومثابرة ومجاهدة من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والتي أنتجت تلك الرسالة الترحيبية التي بعث بها اليوم مدير عام صندوق النقد الدولي مثمنا عبرها بالجهد الإصلاحي التونسي التشاركي مع كل المنظمات الوطنية، حسب قوله.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، اليوم الأحد، أن تونس طلبت منه رسميا برنامجا تمويليا، في 19 أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، بحسب "رويترز".