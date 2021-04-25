الكويت تحدد 4 لقاحات لإعفاء المطعمين بها من الحجر المؤسسي

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لخطاب من وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا، نشرته جريدة "القبس"، فإن اللقاحات التي حددتها وزارة الصحة الكويتية هي فايزر بايونتك، وأسترازينيكا أكسفورد، وموديرنا، وجونسون آند جونسون.

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وأكد الخطاب الذي تم توجيهه إلى مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني أنه سيتم تحديث قائمة الطعوم المعتمدة أولاً بأول.

وأوضح أن المطعمين بهذه اللقاحات سيتم إعفاؤهم من الحجر المؤسسي، على أن يكتفى لهم بالحجر المنزلي وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 22 مارس/ آذار الماضي.

واشترطت الصحة الكويتية لهذه الميزة ضرورة الحصول على جرعة واحدة من هذه اللقاحات وأن يكون قد مر عليها أكثر من خمسة أسابيع، أو الحصول على جرعتين منها بشرط مضي أكثر من أسبوعين على الجرعة الثانية، أو الحصول على جرعة واحدة مضى عليها أكثر من أسبوعين بشرط تعافيه.

وطلب خطاب الصحة الكويتية ضرورة الالتزام بعمل فحص "بي سي آر" قبل القدوم بـ72 ساعة وعند الوصول وبعد انتهاء فترة الحجر المنزلي.

يشار إلى أن مصادر حكومية كويتية كانت قد أكدت، في نهاية مارس/ آذار الماضي، إن مجلس الوزراء سيناقش عملية إلغاء حجر المطعمين بلقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا القرار يستند إلى دراسة أعدتها السلطات الصحية في البلاد.