الصدر يغرد بشأن فاجعة "ابن الخطيب" ويحذر من حرب الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - وعلق الصدر، عبر صفحته على "تويتر" على فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، داعيا إلى إقالة وزير الصحة حال ثبت تقصيره بالحادث، وقال إن "ضحايا حريق المستشفى، ذهبوا ضحية للفساد والإهمال في المستشفى".

وعبر الصدر عن "خشيته من أن يكون هذا الحادث ضمن حوادث ستكون متتالية من أجل أهداف يضمرها بعض المخربين لاستهداف أمن العراق، لا سيما مع اقتراب الانتخابات".

وقال: "لن أزج نفسي ولا أتباعي بمثل هذه الحرب القذرة التي خبرناها مع كل اقتراب للانتخابات، ومع كل نتائج إيجابية لصالح فسطاط الإصلاح"، على حد وصفه.

​وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، مقتل 82 شخصا في حادثة حريق مستشفى يرقد فيه مصابون بفيروس كورونا في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد، فيما قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب، في أعقاب الحريق الذي اندلع في المستشفى، وأودى بحياة العشرات.

وقرر مجلس الوزراء إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب. وشدد مجلس الوزراء العراقي على أن ينجز التحقيق أعلاه خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.