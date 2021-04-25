الكاظمي يغرد بشأن "كارثة" مستشفى ابن الخطيب ويوجه دعوة عاجلة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكاظمي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نواصل سلسلة اجتماعات بدأت في لحظة فاجعة مستشفى ابن الخطيب وحتى الآن، كجزء من واجب الحكومة في تحديد المقصرين ومحاسبتهم أيّاً كانت عناوينهم، وكذلك رعاية الضحايا وعوائلهم، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة".

وأضاف: "ندعو الجميع إلى التكاتف والتضامن ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية".

​وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، مقتل 82 شخصا في حادثة حريق مستشفى يرقد فيه مصابون بفيروس كورونا في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد، فيما قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب، في أعقاب الحريق الذي اندلع في المستشفى، وأودى بحياة العشرات.

وقرر مجلس الوزراء إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب. وشدد مجلس الوزراء العراقي على أن ينجز التحقيق أعلاه خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.