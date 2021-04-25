شيخ الأزهر يبعث برسالة إلى العراقيين إثر حريق مستشفى "ابن الخطيب"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / THAIER AL-SUDANI

وكتب الطيب، على "تويتر": "خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا "، مضيفا: "أؤكد تضامن الأزهر الشريف وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل".

وقال أحمد الطيب: "الأزهر بكافة قطاعاته الطبية مستعد للمساهمة في رفع المعاناة عن إخواننا من المصابين في هذا الحادث الأليم".

وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، فسارعت فرق الدفاع المدني لإجلاء المرضى وإخماد النار.

وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع هذه الكارثة مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا، جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد، هي 82 قتيلا و110 مصابين.