مصر… أطباء النساء يتصدرون قائمة مصابي كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء ذكرت أن عدد "شهداء الأطباء" جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بلغ 481 طبيبا حتى الآن، وليس 115 طبيب، كما أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، أمس السبت.

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ولفت الموقع إلى قول أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء المصريين، إن "النقابة أعدت إحصائية بشأن إصابات الأطباء بكورونا في مصر"، مشيرا إلى أن الإحصائية كشفت أن أعلى نسبة إصابة تعرض لها أطباء النساء والتوليد بنسبة تجاوزت 13 في المئة، يليهم أطباء الباطنة بنحو 12 في المئة، ثم الجراحين بنسبة 8.9 في الماء، في حين جاءت نسبة أطباء الأطفال نحو 7.3 في المئة.

وجاء تصريح نقابة الأطباء ردا على إعلان وزيرة الصحة أن "شهداء الأطباء" هم من توفوا أثناء عملهم في مستشفيات العزل وعددهم 115 فقط، بحسب الموقع الذي أشار إلى قول أمين نقابة الأطباء إن هذا الرقم "غير منطقي ومغلوط".

وقال أمين عام نقابة الأطباء إن هناك أطباء توفوا بعد الإصابة أثناء عملهم في المستشفيات الأخرى وتعاملوا مع مرضى دون علمهم بأنهم مصابون بكورونا كما في الطوارئ.

وتساءل: "ما موقف أطباء النساء والتوليد الذين يقومون بعمليات الولادة للسيدات ويكتشفون أنهن مصابات بكورونا؟".

وقال أمين عام نقابة الأطباء المصريين إن أي طبيب يقدم الخدمة الطبية في أي مستشفى يقوم بعلاج مرضى مصريين فكل القطاعات شركاء، مضيفا: "لا يستطيع قطاع بمفرده تحمل المسئولية.