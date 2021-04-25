شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: أكثر من 24 ألف مخالفة لاحترازات «كورونا» خلال أسبوع.. وهذه المنطقة تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة الداخلية أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” بلغت (24288)مخالفة، وذلك للفترة من 6 / 9 / 1442هـ حتى 12 / 9 / 1442هـ. وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ(8362)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5079)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3072)، و منطقة القصيم بـ(1772)، و منطقة الجوف بـ(1330)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1243)، ومنطقة عسير بـ(810)، ومنطقة حائل بـ(705)، ومنطقة تبوك بـ(623) ومنطقة الباحة بـ(534)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(417) ، ومنطقة جازان بـ(227) ومنطقة نجران بـ(114). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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