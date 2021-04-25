شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد أنواع «تمور» تناسب مرضى السكري؟.. «الغذاء والدواء» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن ما يتم تداوله من معلومات تدعي أن بعض أنواع التمور تحتوي على مستويات منخفضة من السكريات وتعتبر مناسبة لمرضى السكري، غير صحيح.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها بتويتر أنه لا يوجد دليل يثبت أن أنواعاً من التمور تناسب مرضى السكري، مشيرة إلى أن جميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضوج.

ونصحت الهيئة مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، وكذلك مراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يومياً.