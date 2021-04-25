شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد أنواع «تمور» تناسب مرضى السكري؟.. «الغذاء والدواء» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن ما يتم تداوله من معلومات تدعي أن بعض أنواع التمور تحتوي على مستويات منخفضة من السكريات وتعتبر مناسبة لمرضى السكري، غير صحيح.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها بتويتر أنه لا يوجد دليل يثبت أن أنواعاً من التمور تناسب مرضى السكري، مشيرة إلى أن جميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضوج.
ونصحت الهيئة مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، وكذلك مراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يومياً.
كانت هذه تفاصيل خبر هل توجد أنواع «تمور» تناسب مرضى السكري؟.. «الغذاء والدواء» توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.