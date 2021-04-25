تونس تكشف تفاصيل نظام التعليم والامتحانات لهذا العام تحت وطأة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mariem Gdira

وذكرت قناة "نسمة" التونسية إن وزارة التربية اتفقت مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي على أن يقتصر التدريس فقط على المواد الأساسية بالنسبة لاقسام للتعليم الأساسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي وهي العربية واللغات الأجنبية والعلوم.

وتقرر إجراء الاختبارات الكتابية أيام 16و17و18و19و21 يونيو/حزيران على أن تجرى قبلها بأسبوع الاختبارات الشفاهية، وتجرى عمليات التصحيح من 22 إلى 25 يونيو مع الإبقاء على موعد العطلة المدرسية يوم 30 من الشهر ذاته .

واختتمت الوزارة بأن يبقى تطبيق هذه القرارات رهن تطور الوضع الوبائي.

وأفادت مصادر طبية، يوم الخميس الماضي، بأن وحدات العناية المركزة في تونس وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى على وقع تفشي كورونا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

من جانبه صرح عضو في اللجنة العلمية في تونس لرويترز، بأن المنظومة الصحية في البلاد على وشك الانهيار.

وفي وقت سابق، طالب فوزي مهدي وزير الصحة التونسي المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن كل مواطن مسؤول عن صحته.