قناة عبرية: إسرائيل ترفض توصية أمنية بشن عملية عسكرية على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية الـ"12"، أمس السبت، بأن المستوى السياسي في البلاد رفض اقتراحا من المؤسسة الأمنية يقضي بشن حملة عسكرية موسعة على قطاع غزة، وذلك خلال مناقشة أجراها كبار قادة المؤسسة الأمنية، برئاسة رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي.

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ورأت القناة أنه خلال المداولات العسكرية التي أجريت، أمس، بقيادة الجنرال كوخافي، تبلور اقتراح لتوجيه ضربة قوية لحماس، لن تسهم في وقف إطلاق الصواريخ فحسب، وإنما ستعمل تلك الضربة العسكرية على دفع عملية التفاهمات مع قطاع غزة ككل.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن القيادات الأمنية الإسرائيلية ترى أن حماس قد وسَّعت من عملية إطلاق الصواريخ، يعني على أكثر من مكان في الداخل الإسرائيلي، وبأنه ليس من الممكن المرور على هذا الأمر مرور الكرام، أو السكوت أمام استمرار عملية إطلاق الصواريخ من غزة، وبأنه على حركة حماس دفع ثمن ذلك.

ويشار إلى أنه منذ يوم الجمعة الماضية، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نحو 36 صاروخا ناحية مستوطنات غلاف غزة، على خلفية المواجهات الدائرة في مدينة القدس المحتلة.