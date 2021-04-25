العراق... توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب لحين اكتمال التحقيق

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صدر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد: "إن محكمة تحقيق الرصافة قررت توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب إلى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة".

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ولفت البيان إلى أن "القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أعلن، اليوم الأحد، سحب يد كل من وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية حادث الحريق مستشفى ابن الخطيب والذي راح ضحيته 82 قتيلا ً جنوب شرقي العاصمة.

وقرر مجلس الوزراء، إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب.

وشدد مجلس الوزراء العراقي، على أن ينجز التحقيق أعلاه خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، اليوم الأحد، مقتل 82 شخص في حادثة حريق مستشفى يرقد فيه مصابين بفيروس كورونا في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.