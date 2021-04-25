يوسف بن علوي يكشف مفاجأة عن "ربيع عربي ثان"

دبي - محمود عبدالرازق - ولفت يوسف بن علوي، في أول ظهور إعلامي له منذ رحيله العام الماضي عن منصبه في الخارجية، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي العماني، إلى أن "هناك ظروفا مهيأة لاندلاع ربيع عربي ثان في المنطقة العربية بشكل عام، شبيه بالربيع العربي الأول من خلال تلبيق النار".

وقال: "ربما ربيع واحد ما يكفيها... في مسألة التشبيه كيف كان الربيع الأول... وهل الآن تغير الأمر ويحتاج إلى ربيع ثاني".

كما أعرب وزير الخارجية العماني السابق، عن قلقه من المستقبل، على شاكلة ما حصل في العام 2011، لافتا إلى أنه بمجرد ما يحصل، فهذه مشكلة، والحديث عن كل العالم العربي.

وكان رئيس الحكومة المغربية السابق، عبد الإله كيران، أكد مؤخرا أن "الثورات في مصر وتونس لم تمت". وتحدث في مشاركة بالصوت والصورة عبر الإنترنت، في المؤتمر الثاني للمجلس العربي، تحت شعار "الربيع العربي: دروس التجربة وتحديات المستقبل" عن رأيه فيما حدث للثورات العربية.

وأوضح عبد الإله كيران أن "الجيل الأول من الحكام الذي جاء بعد حركة استقلال الشعوب وتحريرها حكم بنوع من العدل والمبادئ، أما الجيل الثاني فسرعان ما تحكموا في الثروات واستأثروا بالمال واستبدوا بالسلطة، مثلما فعل الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي وزوجته وحاشيته"، بحسب قوله.