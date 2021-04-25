أبو الغيط: عملية الاستفزاز في القدس مقصودة من أجل إشعال المواقف

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صفحة جامعة الدول العربية أن أبو الغيط أدان اليوم الأحد:

"الاعتداءات التي قام بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية ليلة أمس".

وذكرت أنه أوضح أن: "وتيرة الاستفزاز من جانب المتطرفين اليهود ظلت تتصاعد في القدس عبر الأيام الماضية، وأن دولة الاحتلال تحمي جرائم المستوطنين وتشجعها".

ونقل مصدر مسؤول عن أبو الغيط قوله: "إن عملية الاستفزاز تبدو مقصودة من أجل إشعال الموقف في المدينة المقدسة، والمُضي قدما في مخططات التهويد، وتثبيت وضع قائم جديد يضع قيودا على المسلمين حتى في أقدس أيام العام بالنسبة لهم".

وحمّل أبو الغيط "السلطات الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الجاري"، وشدد على أن:

"مناخ التحريض الذي يُشيعه التيار اليميني المتطرف في إسرائيل يهدف لتسجيل نقاط سياسية على حساب أرواح الفلسطينيين وأمنهم"، ودعا المجتمع الدولي إلى "التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يسعى لصيانة حقوقه الثابتة في مدينة القدس، ويتطلع إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تجري قريباً في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".