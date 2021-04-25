شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعرض مساعدة العراق فى حادث حريق مستشفى لعلاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت المساعدة على المسؤولين العراقيين في أعقاب حريق في مستشفى ببغداد كان يعالج مرضى كورونا.

ونقل موقع سويس أنفو الإخبارى، أن سوليفان قال في بيان أن الحكومة الأمريكية على اتصال بالمسؤولين العراقيين وعرضت الدعم.

وأدى انفجار أسطوانة أكسجين إلى اندلاع حريق في المستشفى مما أودى بحياة 82 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 110 آخرين.