شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعرض مساعدة العراق فى حادث حريق مستشفى لعلاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت المساعدة على المسؤولين العراقيين في أعقاب حريق في مستشفى ببغداد كان يعالج مرضى كورونا.
ونقل موقع سويس أنفو الإخبارى، أن سوليفان قال في بيان أن الحكومة الأمريكية على اتصال بالمسؤولين العراقيين وعرضت الدعم.
وأدى انفجار أسطوانة أكسجين إلى اندلاع حريق في المستشفى مما أودى بحياة 82 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 110 آخرين.
وكلفت رئاسة مجلس النواب العراقية، اليوم الأحد، لجنة برلمانية بتقصي الحقائق بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها 82 شخصا.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل مع عدد من المسؤولين الصحيين في بغداد، على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب.
أوقف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وزير الصحة ومحافظ العاصمة بغداد عن العمل وأحالهما إلى التحقيق على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب، الذي راح ضحيته 82 شخصاً، فيما أصيب 110 آخرين.
وشكل رئيس الحكومة العراقية لجنة للتحقيق في الحادث برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزيري التخطيط والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية وممثل عن مجلس النواب العراقى.