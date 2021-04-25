أبو الغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين فى القدس الشرقية

القاهرة - سامية سيد - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداءات التى قام بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى القدس الشرقية ليلة أمس، مؤكداً أن وتيرة الاستفزاز من جانب المتطرفين اليهود ظلت تتصاعد فى القدس خلال الأيام الماضية، وأن دولة الاحتلال تحمى جرائم المستوطنين وتشجعها.

ونقل مصدر مسئول عن أبو الغيط قوله إن عمليه الاستفزاز تبدو مقصودة من أجل إشعال الموقف فى المدينة المقدسة، والمُضي قدماً في مخططات التهويد، وتثبيت وضع قائم جديد يضع قيوداً على المسلمين حتى فى أقدس أيام العام بالنسبة لهم.

وحمّل أبو الغيط السلطات الإسرائيلية مسئولية التصعيد الجارى.. مُشدداً على أن مناخ التحريض الذي يُشيعه التيار اليميني المتطرف في إسرائيل يهدف لتسجيل نقاط سياسية على حساب أرواح الفلسطينيين وأمنهم، داعياً المجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الفلسطينى الذى يسعى لصيانة حقوقه الثابتة فى مدينة القدس، ويتطلع إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى قريباً فى كافة الأراضى الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.