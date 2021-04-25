أمير الكويت يعزى رئيس العراق فى ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد

القاهرة - سامية سيد - بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، برقیتى تعزیة إلى الرئیس العراقى برھم صالح، ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.

وأعرب الشيخ نواف - خلال البرقيتين، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحایا الحریق، الذى اندلع فى مستشفى (ابن الخطیب) ببغداد، والذى أسفر عن وقوع العشرات من الضحایا والمصابین.. سائلا الله تعالى أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ویلھم ذویھم الصبر والسلوان، وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة، وأن یحفظ العراق من كل مكروه.

كما بعث ولى العھد الكويتى الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقیتى تعزیة إلى الرئیس العراقى برھم صالح ورئيس وزرائه مصطفى الكاظمى، عبر فیھما عن تعازیه وصادق مواساته فى ضحایا الحریق.

وبعث رئیس مجلس الوزراء الكويتى الشیخ صباح خالد الحمد الصباح برقیتى تعزیة مماثلتین.