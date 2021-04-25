الخارجية المصرية: ندعم جهود التوصل لحل سياسي في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال استقباله، اليوم الأحد، للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، في القاهرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك".

وأعرب شكري عن موقف مصر الراسخ في دعم الجهود الرامية لحل سياسي ينهي الأزمة الإنسانية الممتدة في اليمن.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هذا الحل وفق مرجعيات التسوية الرئيسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

وشدد وزير الخارجية المصري على موقف القاهرة الثابت إزاء دعم الشرعية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكد على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.

وأعرب الوزير عن رفض مصر القاطع وإدانتها للهجمات الحوثية المستمرة على الأراضي السعودية ودعم مصر للرياض في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها القومي.