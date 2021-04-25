رسالة وهجوم في تعليق رغد صدام حسين على كارثة مستشفى بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجمت رغد صدام حسين حكام العراق قائلة: "جاري التحقيق!! زهقت أرواح الكثيرين!! إلى متى يبقى (حكام العراق) على التل".

وتابعت معزية ضحايا الحادث: "أعزي أهالي الضحايا ،، إنا لله وإنا إليه راجعون".

​وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فسارعت فرق الدفاع المدني لإخلاء المرضى واخماد النار.

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وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق عن مقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى في جنوب شرق بغداد.

وكشف مصدر طبي من المستشفى لـ"سبوتنيك"، أن حصيلة القتلى وصلت إلى 82 قتيلا ًإثر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى، إثر انفجار اسطوانات الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش.

ولفت المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى لنقل الضحايا المصابين بالحروق، والجثث إلى مستشفيات بغداد، ومنها تم نقل 45 جثة إلى مستشفى الزعفرانية.