الإمارات بين العشر الكبار في قطاع الصيرفة والسياسة النقدية لعام 2020

دبي - محمود عبدالرازق - وشملت المرجعيات التي صنفت الإمارات بين الكبار تقرير التنافسية العالمية الصادر عن الاقتصاد العالمي وتقرير التنافسية الرقمية الدولية الصدر عن المعهد الدولي، وذلك وفقا لما وثقته سجلات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

​وبالإضافة لذلك فقد حصلت الإمارات على المركز الأول في 4 مؤشرات تابعة للقطاع ذاته، وفقا لـ 4 مؤسسات مرجعية دولية متخصصة في التنافسية.

وبحسب ما ورد في كتاب التنافسية العالمية، فقد حصلت الإمارات على المرتبة الخامسة في مؤشر الائتمان، وعلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الخدمات المالية والمصرفية، وجاءت في المرتبة السابعة في مؤشر الثقة بالمؤسسات المالية ومؤشر استقرار سعر الصرف.

والجدير بالذكر، أن المراتب السابق ذكرها التي تمكنت الإمارات من تحقيقها، هي بمثابة إنجازات حقيقية غير معهودة على المستوى الدولي، وذلك بدعم من السياسات المالية والاقتصادية القائمة في البلاد.