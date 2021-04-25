الصومال... إطلاق نار وقوات متمردة احتجاجا على تمديد ولاية الرئيس

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إنهم سمعوا دوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية.

وأوضح شهود العيان أن اشتباكات اندلعت بين قوات صومالية مؤيدة وأخرى معارضة لتمديد ولاية رئيس البلاد.

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ولفتت الوكالة إلى أن قوات صومالية معارضة قدمت من ولاية هيرشبيلي، وصلت إلى العاصمة مقديشيو، لإعلان احتجاجها على تمديد فترة ولاية الرئيس الصومالي.

وكانت الصومال قد ردت على تنديد الاتحاد الأفريقي تمديد ولاية فرماجو لمدة عامين، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام عثمان أبو بكر دُبي، مساء أمس السبت، في مقر الوزارة في العاصمة مقديشو.

وقال دبي إنه "لا يمكن لأي منظمة دولية أو إقليمية إدانة قانون برلماني في دولة مستقلة"، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).

وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية "تعرب عن أسفها الشديد حيال الحملات التي تقوم بها كل من كينيا وجيبوتي من أجل أن يصدر مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارات ضد البرلمان الفيدرالي والحكومة".

وندد قبل أيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بقرار البرلمان الصومالي، معتبرا أنه "سيؤدي إلى تأخير عملية الانتخابات في الصومال، كما سيؤثر سلبا على المسار الديمقراطي ووحدة واستقرار البلاد".

وقال المجلس في بيانه إن مصادقة البرلمان الصومالي على مشروع القانون "خطوة أحادية الجانب"، معربا عن قلقه البالغ حيالها.

وصوّت البرلمان الصومالي، في 12 أبريل/نيسان الجاري، على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في فبراير/ شباط الماضي، لعامين آخرين، وسط رفض من المعارضة.