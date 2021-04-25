السيسي يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس السيسي تلقى التطعيم بلقاح المضاد لفيروس كورونا، ضمن إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ويبدأ العمل بالقرار رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١، الذي نُشِرَ بالجريدة الرسمية، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم 25 أبريل/نيسان عام ٢٠٢١، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

واوضح القرار بأن "القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح".

في السياق، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، صباح اليوم الأحد، قرارا بحظر التجوال فى عدد من مناطق بشمال سيناء.

وسجلت وزارة الصحة المصرية يوم السبت 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة وذلك مقابل 884 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 221570 من ضمنهم 166457 حالات تم شفاؤها، و 12998 حالة وفاة".

يتبع..