دياب معزيا بضحايا مستشفى ابن الخطيب: مستعدون لإرسال أي مساعدة إلى العراق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "النشرة" اللبناني تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء ​العراق​ي ​مصطفى الكاظمي​، أكد خلاله "وقوف ​لبنان​ وتعاطفه مع العراق الشقيق في الحادث المفجع الّذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في ​بغداد​، وأدّى إلى سقوط ضحايا ومصابين".

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وقال دياب للكاظمي: "آلمنا جدا مصابكم الجلل في العراق الشقيق، ونحن نعلم الأثر البالغ لهذه الكارثة الإنسانيّة"، وأبلغه "وضع إمكانات لبنان الطبية بتصرف العراق".

وأكد دياب "الاستعداد التام والسريع لإرسال أي مساعدة تطلبها الحكومة العراقية".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، اليوم الأحد، مقتل 82 شخص في حادثة حريق مستشفى يرقد فيه مصابين بفيروس كورونا في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وأكدت الداخلية في بيان مقتضب تلقته "سبوتنيك"، اليوم، إصابة 110 أشخاص إثر الحريق الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى جنوب شرق بغداد، بعد انفجار أسطوانات الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش حيث يرقد المصابون بفيروس كورونا في وقت متأخر من ليلة أمس.