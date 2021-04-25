السعودية تغلق 19 مسجدا بسبب كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة 5 بمنطقة الرياض و5 بمنطقة القصيم و3 بمنطقة مكة المكرمة و2 بمنطقة عسير و2 بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وبذلك يصل مجموع المساجد التي تم إغلاقها في المملكة العربية السعودية خلال 76 يوما إلى 801 مسجدا ، تم فتح 764 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وفي المقابل، أشارت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية إلى أنها أعادت فتح 39 مسجدا بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، منها 10 بمنطقة الرياض، و6 مساجد بالمنطقة الشرقية، و6 مساجد بمنطقة عسير، و5 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و5 مساجد بمنطقة الحدود الشمالية، و4 مساجد بمنطقة جازان، و2 بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة.

​وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس السبت، تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و9 وفيات جراء الإصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة مؤكدة، ومجموع الوفيات إلى 6887 حالة.