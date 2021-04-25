لتسهيل الانتقال في المدينة.. بلدية القدس توفر دراجات للإيجار

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن المرحلة الأولى من المشروع ستضم 120 دراجة مزودة بمحركات كهربائية، بجانب 80 دراجة أخرى بدون محركات.

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وستبلغ تكلفة إيجار الدراجة للمستخدمين 4 شواكل بجانب 20 أغورة لكل دقيقة تقطع بالدراجة العادية، و60 أغورة لكل دقيقة تقطع بالدراجة الكهربائية.

ومن المقرر أن تكون خدمات الدراجات متاحة باشتراكات لمدة ثلاثة أشهر وأخرى لمدة عام، حيث ستبلغ تكلفة اشتراك الثلاثة أشهر 132 شيكل، وتكلفة اشتراك العام 360 شيكل.

وذكرت الصحيفة أن خيارات تأجير الدراجات ستكون متاحة عبر موقع إلكتروني للخدمة أو عبر تطبيق على الهاتف المحمول.

ونقلت الصحيفة عن موشي ليون رئيس بلدية القدس قوله: "نحن في المراحل الأخيرة من إطلاق مشروع (جيروفان)، مشروع تأجير دراجة البلدية، والذي يهدف لتغيير أنماط المرور في قلب المدينة وإعطاء فرصة حقيقية للانتقال من مكان لآخر دون الحاجة إلى استخدام مركبات".

وأضاف قائلا: "البلدية سوف تستمر في تحسين وتسهيل البنية التحتية حتى يستفيد منها جميع سكان المدينة وزوارها".