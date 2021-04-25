شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن عدة ثغرات في أحد منتجات «Microsoft» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من عدة ثغرات في microsoft، مشيراً إلى أنه أصدر تحديث لمعالجة الثغرات في microsoft edge chromium _bassed .

وأوضح المركز أن هذه الثغرات تمكن المهاجم من استغلالها في تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.

وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأخرة، حيث أصدرت microsoft توضيحاً لهذه التحديثات عن طريق الرابط التالي :هنا.