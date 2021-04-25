شركة دواء مصرية تنتهي من إنشاء مصنع في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح التقرير المنشور في وكالة "رويترز"، أن المشروع المصري سيكون بتكلفة تبلغ ملياري جنيه مصري أي ما يوازي 127.4 مليون دولار أمريكي، وذلك بالتعاون مع شريك سعودي.

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وأضاف أحمد العزبي في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز": "حصتنا بالمصنع تبلغ 80 في المئة، و20 في المئة لمستثمر سعودي".

وتابع العزبي: "الهدف من المشروع تغطية السوق السعودي والانطلاق إلى أسواق الدول العربية المحيطة".

وتأسست مالتي فارما في عام 1990، ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 535 مليون جنيه.

وقال العزبي إن مبيعات الشركة، التي تعمل وكيلا لعدة شركات أجنبية لتسويق الدواء في مصر، نمت بنسبة خمسة في المئة عام 2020 إلى حوالي خمسة مليارات جنيه، وتستهدف زيادتها ما بين 25 و30 في المئة هذا العام.