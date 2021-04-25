انتصار السيسي: سيناء أرض مقدسة والعقل المصري أثبت قدرته

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت انتصار السيسي، إن معركة تحرير سيناء (من الاحتلال الإسرائيلي) ستظل شاهدة على "أمجاد أبنائها الذين قدموا القدوة والمثل لأجيال متعاقبة أتت من بعدهم".

وبحسب "بوابة الأهرام" المصرية، وجهت عقيلة الرئيس المصري في هذه المناسبة تحية "تقدير إلى القوات المسلحة والعقل المصري الذي أثبت قدرته على أداء رسالته الوطنية وتبديد الأوهام وفرض الانتصار".

ويحتفل الشعب المصري في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى تحرير سيناء بتاريخ 25 أبريل/ نيسان، حيث استردت مصر أراضيها بعد خروج آخر جندي إسرائيلي من سيناء بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" عام 1982، ماعدا مدينة طابا التي استردتها عن طريق التحكيم الدولي بتاريخ 15 مارس/ آذار عام 1989.