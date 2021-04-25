اجتماع بين السفير الروسي لدى مصر ووزير السياحة في شرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح حساب السفارة الروسية في مصر عبر موقع "فيسبوك"، أن اللقاء بحث آفاق التبادل السياحي بين البلدين.

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وتابع بقوله: "يأتي ذلك في ضوء إعادة الحركة الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ".

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، قبل أيام، عن اتفاق الرئيسين المصري والروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد على الخمس سنوات.

يذكر أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا توقفت بقرار من روسيا، منذ خريف 2015، في أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع من فيها، قبل أن تعود الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة فقط. وتسعى مصر لاستكمال الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستئناف وصول الرحلات الروسية للمقاصد السياحية على شواطئ البحر الأحمر.