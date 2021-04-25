السفير السعودي لدى لبنان: ما تم ضبطه من مواد مخدرة يكفي لإغراق الوطن العربي

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع، في تصريحات لقناة "إم تي في" اللبنانية، اليوم الأحد: "هذه الكميات التي يتم إحباط دخولها إلى المملكة تكفي لإغراق الوطني العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية".

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وقال السفير السعودي إن تهريب هذه المخدرات لا يستهدف المملكة العربية السعودية فقط، وإنما يستهدف كل أرجاء الوطن العربي.

وقال البخاري، إن موقف البطريرك بشارة الراعي الذي يستهجن استهداف السعودية من خلال تهريب المخدرات يستحق الشكر.

وتابع السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، في وقت سابق، إن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية.

ولفت إلى أن تلك الكميات التي تم ضبطها كان مصدرها لبنان وكان مهربو المخدرات يسعون لإدخالها إلى المملكة.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إحباطها محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر، مخبأة في شحنة رمان، قادمة إلى البلاد.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطعا مصورا يظهر لحظة مداهمة السلطات المختصة للمهربين والعثور على الحبوب المخدرة.