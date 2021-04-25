عودة 95 صيادا مصريا للقاهرة بعد احتجازهم لأشهر في إريتريا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "مصراوي"، فإن الإفراج عن الصيادين، جاء بعد اتصالات قامت بها السلطات المصرية منذ إلقاء القبض عليهم في يناير/ كانون الثاني الماضي.

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وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إن الصيادين وصلوا على متن رحلة لشركة "مصر للطيران"، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول.

وأجرت إدارة الحجر الصحي في المطار تحليل فيروس كورونا للصيادين، حيث من المقرر أن يتم ارسالها إلى المعامل المركزية.

وكانت السلطات الإريترية ألقت القبض على الصيادين، في يناير الماضي بحدة دخولهم المياه الإقليمية.

من جانبه، تواصل وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفيا مع نظيره الإريتري عثمان صالح لمتابعة أوضاع الصيادين والتأكد من سلامتهم.

وأكد الوزير المصري على اهتمام بلاده بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت.

ووجه شكري السفارة المصرية في أسمرة بالاستمرار في جهودها الحثيثة من أجل الإفراج عن الصيادين وإعادتهم إلى أرض الوطن.