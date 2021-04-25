شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالعراق يقدم التعازى فى ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم السفير البريطانى لدى العراق ستيفن هيكى، اليوم الأحد، التعازى فى ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمصابى كورونا، فى العاصمة بغداد.
وكتب هيكى فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوردتها قناة (السومرية نيوز) - "أشعر بحزن بالغ لما تردد عن حريق مستشفى ابن الخطيب فى بغداد".. مضيفا "تعازينا القلبية للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقى الذى فجع بهذه المأساة".
وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت اليوم الأحد، وفاة 82 شخصاً واصابة 110 بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما دعت رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس الى عقد جلسة غدا الاثنين ، ويتضمن جدول الاعمال مناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان وزارة الداخلية، أن التحقيقات مستمرة بحادث مستشفى ابن الخطيب، فيما استبعدت وجود شبهة جنائية بالحادث ، وقال مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد مع، أن "التحقيقات بشان حادث مستشفى ابن الخطيب مستمرة وننتظر نتائجها"، مبيناً أن "التحقيقات فنية وجنائية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".
واضاف أن "رئيس الوزارء وجه بشكل واضح بالاسراع بنتائج التحقيق وما يتمخض عنه لمحاسبة المقصرين"، مشيرا الى ان "زيارات الدفاع المدني مستمرة للتأكد من مكامن الخلل في الاجراءات المتعلقة بمتطلبات السلامة ومنظومات الإطفاء"، واستبعد معن "ان هنالك شبهة جنائية للحادث"، لافتا الى "اننا لانريد استباق احداث التحقيقات".