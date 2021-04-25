شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالعراق يقدم التعازى فى ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير البريطانى لدى العراق ستيفن هيكى، اليوم الأحد، التعازى فى ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمصابى كورونا، فى العاصمة بغداد.

وكتب هيكى فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوردتها قناة (السومرية نيوز) - "أشعر بحزن بالغ لما تردد عن حريق مستشفى ابن الخطيب فى بغداد".. مضيفا "تعازينا القلبية للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقى الذى فجع بهذه المأساة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت اليوم الأحد، وفاة 82 شخصاً واصابة 110 بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما دعت رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس الى عقد جلسة غدا الاثنين ، ويتضمن جدول الاعمال مناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب.