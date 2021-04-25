الأمم المتحدة وفرنسا يؤكدان أهمية سحب المرتزقة بشكل كامل من ليبيا

القاهرة - سامية سيد - شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا يان كوبيش، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل من ليبيا.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها المبعوث الأممى مع لودريان فى باريس خلال زيارته إلى فرنسا فى الفترة من 23 إلى 24 أبريل، حيث كان الوضع فى ليبيا محور المناقشات، لا سيما فى ضوء التطورات الأخيرة فى المنطقة.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن الجانبين أكدا ضرورة إحراز مزيد من التقدم فى تنفيذ خارطة الطريق التى أقرها ملتقى الحوار السياسى لإجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر 2021، باعتباره أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار فى ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع، مضيفة أنهما بحثا سبل حشد مزيد الدعم من المجتمع الدولى لليبيا.

