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اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" تجتمع اليوم فى سرت

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القاهرة - سامية سيد -  تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اليوم الأحد وغدا الاثنين اجتماعات فى مدينة سرت لبحث ما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الموقع فى جنيف يوم 23 أكتوبر 2020.

 

وأكدت مصادر إعلامية أنه سيجرى خلال اللقاء استعراض تقارير اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية، تمهيدا لفتح الطريق الساحلى بين سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة من ليبيا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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