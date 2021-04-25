شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" تجتمع اليوم فى سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اليوم الأحد وغدا الاثنين اجتماعات فى مدينة سرت لبحث ما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الموقع فى جنيف يوم 23 أكتوبر 2020.

وأكدت مصادر إعلامية أنه سيجرى خلال اللقاء استعراض تقارير اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية، تمهيدا لفتح الطريق الساحلى بين سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة من ليبيا.