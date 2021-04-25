شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا فى طرابلس يناقش مع عقيلة صالح ملفى الانتخابات والميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية.

وخلال مداخلة هاتفية أجراها من لندن، رحب نورلاند بعزم رئيس مجلس النواب الليبى الراسخ لإجراء الانتخابات الوطنية فى موعدها المحدد فى 24 ديسمبر المقبل، وفق بيان صادر عن السفارة الأحد. كما رحّب بتقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات.

من جانبه، قدم المستشار عقيلة صالح إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التى من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية.

وتدور نقاشات حول الآلية القانونية والدستورية التى سيتم إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل بناء عليها، مع وجود مهلة حتى الأول من يوليو المقبل لاستقرار على هذه الآلية، لإجراء الانتخابات فى موعدها دون تأجيل.

وفيما يخص الميزانية، فقد صوت أعضاء مجلس النواب الليبى لثلاثاء الماضى بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل.