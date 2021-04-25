لمواجهة تحديات انتشار ”كورونا”.. المملكة تشحن 80طناً من الأكسجين إلى الهند

الكويت - هبة التوبجي - عبرت سفارة الهند لدى الرياض عن تقديرها للتعاون الكبير الذي تجده من وزارة الصحة بالمملكة؛ والدعم الذي تقدمه للهند لمواجهة تحديات انتشار فيروس”كورونا”.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إنها تفخر بشراكتها مع مجموعتين هنديتين لشحن 80 مليون طن من الأوكسجين السائل إلى الهند؛ مضيفة: “خالص شكرنا لوزارة الصحة بالمملكة على مساعدتها ودعمها وتعاونها”.

من جهته، نشر رئيس ومؤسس مجموعة (Adani) الهندية، غوتام عدني، صوراً تظهر عملية نقل الشحنة الأولى التي تضم 4 خزانات معبأة بـ80 طنًا من الأوكسجين السائل، مبيناً أنها في طريقها من الدمام إلى موندرا بالهند.

وقال: “نحن في مهمة عاجلة لتأمين إمدادات الأوكسجين من جميع أنحاء العالم”، مبيناً أنه إضافة إلى هذه الخزانات سيتم نقل 5 آلاف أسطوانة أوكسجين أخرى من المملكة.