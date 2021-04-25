«هدف»: 3 مزايا مهمة توفرها خدمة الإرشاد المهني عن بُعد عبر منصة «سُبل»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن أهمية ومزايا خدمة الإرشاد المهني عن بُعد عبر منصة سُبل لتطوير المهارات. وأوضح أن الخدمة توفر جلسات التطوير والإرشاد المهني لكافة شرائح المستفيدين “طلاب المدارس، طلاب الجامعات، الباحثين عن عمل، الموظفين”. وأشار إلى أن الخدمة تعمل على رفع مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين وربطها بجميع التخصصات والمهن ومساراتها واحتياجات سوق العمل. كما أنها تعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني لشرائح المستفيدين. وأوضح “هدف” أنه يمكن التسجيل عبر منصة سُبل على الرابط التالي:هنا.

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