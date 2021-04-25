رئيس الأركان اليمني: عملياتنا العسكرية مستمرة ضد "أذناب إيران"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء أمس السبت، عن رئيس الأركان "استمرار العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال، حتى دحر أذناب إيران من كل شبر في اليمن، واستعادة الدولة اليمنية دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية".

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وجاءت تصريحات الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، خلال تفقده سير العمليات القتالية في جبهات المنطقة العسكرية الثالثة، برفقة قائد المنطقة العسكرية الثالثة، العميد الركن منصور ثوابه، حيث اطلعا على "أحوال المقاتلين وما يسطرونه من بطولات وتضحيات خالدة في مواجهة مليشيات الحوثي".

ومن جانبه، أشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة اليمنية إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبي المنطقة، وجاهزيتهم لإفشال كل "مخططات الحوثيين، والتعامل مع هجماتها الانتحارية وتحويلها إلى جحيم على إيران وأدواتها".

وجدد رئيس الأركان اليمني ثقته في أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، مؤكدا أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم تمثل الجبهة الأمامية لكل العرب ضد أطماع طهران التوسعية في المنطقة.

واستمع الفريق الركن صغير حمود بن عزيز من قيادات الجبهات إلى الخسائر البشرية والمادية التي تكبّدتها "مليشيا الحوثي" على يد الجيش والمقاومة في اليمن، مثمنا الدعم والإسناد الذي يقدّمه تحالف دعم الشرعية في معركة العروبة والمصير المشترك.