الإمارات: نؤيد إجراءات السعودية ضد تهريب مخدرات داخل منتجات زراعية لبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام": "الإمارات تؤيد قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بحظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة".

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وتابعت بقوله "ندعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع".

ودعت الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.

ويشار إلى أن السعودية قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة، أو عبور أراضيها، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي مخدرات مصدرها لبنان، أو تلك التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إن "تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وأن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان".

ودعا البيان: "السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الإتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".