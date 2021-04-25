شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن ضبط أسلحة ومعدات فى صحراء الثرثار بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد، ضبط أسلحة ومعدات فى صحراء الثرثار بمحافظة الأنبار، وقالت المديرية فى بيان لها، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه " وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع الفوج الثانى لواء المشاة 39 من ضبط 4 قنابر هاون عيار 120 و60 ملم، فضلا عن عدة عبوات الناسفة فى صحراء الثرثار ب‍الأنبار"، مضيفة أن "مفارز هندسة الفرقة العاشرة تكفلت بتدمير المواد موقعيا ".

وكان مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، أكد أمس السبت، عدم وجود قواعد أجنبية فى العراق، موضحا فى الوقت نفسه أن مهمة التحالف الدولى تدريبية.

وقال الأعرجى، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية،: "إنه لا وجود لقواعد أجنبية فى العراق ومهمة التحالف فى العراق مهمة تدريبية استشارية".

وأضاف: "أن القرارات الوطنية تتخذ بقرار وطنى، والعراق ملتزم بمخرجات الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجى".

جدير بالذكر أن الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجى بين العراق والولايات المتحدة تعد الجولة الأولى خلال عهد الرئيس الأمريكى جو بايدن.